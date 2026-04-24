Fête de la pêche Saint-Saviol
Fête de la pêche Saint-Saviol dimanche 31 mai 2026.
Saint-Saviol
Fête de la pêche
Plan d’eau Saint-Saviol Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
9h concours de pêche enfants
Permis de pêche obligatoire
Le midi barbecue. .
Plan d’eau Saint-Saviol 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 87 48 41
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English : Fête de la pêche
L’événement Fête de la pêche Saint-Saviol a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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