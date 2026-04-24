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Fête de la pêche Saint-Saviol

Fête de la pêche Saint-Saviol

Fête de la pêche Saint-Saviol dimanche 31 mai 2026.

Adresse : Plan d'eau

Ville : 86400 Saint-Saviol

Département : Vienne

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Tarif :

Saint-Saviol

Fête de la pêche

Plan d’eau Saint-Saviol Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-31

9h concours de pêche enfants
Permis de pêche obligatoire
Le midi barbecue.   .

Plan d’eau Saint-Saviol 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 87 48 41 

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English : Fête de la pêche

L’événement Fête de la pêche Saint-Saviol a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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