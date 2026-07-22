Informations pratiques

Joncels

FÊTE DE LA PÉTANQUE REPAS ET SOIRÉE DISCO

Place du Pradel Joncels Hérault

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Première fête de la pétanque au Pradel de Joncels

14h Concours de pétanque limité à 48 équipes

10€/équipe Panier garni à gagner

19h Repas sur réservation au 07 84 54 90 76 avant le 25 juillet 2026

Salade jambon de pays et parmesan poulet aux écrevisses ou poulet sauce forestières avec accompagnement fromage moelleux au chocolat vin et café compris 20€

Soirée Disco avec JFZ

Première fête de la pétanque au Pradel de Joncels

14h Concours de pétanque limité à 48 équipes

10€/équipe Panier garni à gagner

19h Repas sur réservation au 07 84 54 90 76 avant le 25 juillet 2026

Salade jambon de pays et parmesan poulet aux écrevisses ou poulet sauce forestières avec accompagnement fromage moelleux au chocolat vin et café compris 20€

Soirée Disco avec JFZ .

Place du Pradel Joncels 34650 Hérault Occitanie +33 7 84 54 90 76

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English : FÊTE DE LA PÉTANQUE REPAS ET SOIRÉE DISCO

First Petanque Festival at Le Pradel in Joncels

2:00 p.m. Petanque tournament limited to 48 teams

10?/team—Win a gift basket

7:00 p.m. Dinner by reservation only at 07 84 54 90 76 before July 25, 2026

Country ham and Parmesan salad chicken with shrimp or chicken with wild mushroom sauce and side dish cheese chocolate cake wine and coffee included: 20?

Disco Night with JFZ

L’événement FÊTE DE LA PÉTANQUE REPAS ET SOIRÉE DISCO Joncels a été mis à jour le 2026-07-22 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB