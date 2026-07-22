FÊTE DE LA PÉTANQUE REPAS ET SOIRÉE DISCO Joncels
samedi 1 août 2026 · Joncels
Informations pratiques
Joncels
FÊTE DE LA PÉTANQUE REPAS ET SOIRÉE DISCO
Place du Pradel Joncels Hérault
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Première fête de la pétanque au Pradel de Joncels
14h Concours de pétanque limité à 48 équipes
10€/équipe Panier garni à gagner
19h Repas sur réservation au 07 84 54 90 76 avant le 25 juillet 2026
Salade jambon de pays et parmesan poulet aux écrevisses ou poulet sauce forestières avec accompagnement fromage moelleux au chocolat vin et café compris 20€
Soirée Disco avec JFZ
Première fête de la pétanque au Pradel de Joncels
14h Concours de pétanque limité à 48 équipes
10€/équipe Panier garni à gagner
19h Repas sur réservation au 07 84 54 90 76 avant le 25 juillet 2026
Salade jambon de pays et parmesan poulet aux écrevisses ou poulet sauce forestières avec accompagnement fromage moelleux au chocolat vin et café compris 20€
Soirée Disco avec JFZ .
Place du Pradel Joncels 34650 Hérault Occitanie +33 7 84 54 90 76
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English : FÊTE DE LA PÉTANQUE REPAS ET SOIRÉE DISCO
First Petanque Festival at Le Pradel in Joncels
2:00 p.m. Petanque tournament limited to 48 teams
10?/team—Win a gift basket
7:00 p.m. Dinner by reservation only at 07 84 54 90 76 before July 25, 2026
Country ham and Parmesan salad chicken with shrimp or chicken with wild mushroom sauce and side dish cheese chocolate cake wine and coffee included: 20?
Disco Night with JFZ
L’événement FÊTE DE LA PÉTANQUE REPAS ET SOIRÉE DISCO Joncels a été mis à jour le 2026-07-22 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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