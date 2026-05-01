Fête de la petite enfance Le Pavé Chevanceaux
Fête de la petite enfance Le Pavé Chevanceaux samedi 30 mai 2026.
Chevanceaux
Fête de la petite enfance
Le Pavé 96 avenue de Paris Chevanceaux Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 15:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Le RPE, la MFR de Chevanceaux, et les professionnels du territoire qui accompagnent familles et tout petits vous attendent pour un événement festif et convivial samedi 30 Mai.
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Le Pavé 96 avenue de Paris Chevanceaux 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 23 06 37
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English :
The RPE, the MFR de Chevanceaux, and the local professionals who work with families and young children are looking forward to a festive and convivial event on Saturday May 30.
L’événement Fête de la petite enfance Chevanceaux a été mis à jour le 2026-05-13 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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