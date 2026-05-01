Fête de la petite enfance Le Pavé Chevanceaux

Chevanceaux

Fête de la petite enfance

Le Pavé 96 avenue de Paris Chevanceaux Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 15:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Le RPE, la MFR de Chevanceaux, et les professionnels du territoire qui accompagnent familles et tout petits vous attendent pour un événement festif et convivial samedi 30 Mai.

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Le Pavé 96 avenue de Paris Chevanceaux 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 23 06 37

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English :

The RPE, the MFR de Chevanceaux, and the local professionals who work with families and young children are looking forward to a festive and convivial event on Saturday May 30.

L’événement Fête de la petite enfance Chevanceaux a été mis à jour le 2026-05-13 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge