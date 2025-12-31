Trail de chevanceaux route du Lary Chevanceaux

Trail de chevanceaux

route du Lary Plan d’eau du Lary route du Lary ,17210 CHEVANCEAUX Chevanceaux Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 07:15:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Trail proposant 3 parcours de 5, 13 ou 24 km dans un cadre empruntant chemins, sentiers et sous bois sur la commune de Chevanceaux et communes environnantes.

Les marcheurs ne sont pas oubliés avec une randonnée de 5 ou 13km.

English :

Trail offering 3 routes of 5, 13 or 24 km on roads, paths and undergrowth in the commune of Chevanceaux and surrounding communes.

Walkers are not forgotten, with a 5 or 13km hike.

L’événement Trail de chevanceaux Chevanceaux a été mis à jour le 2025-12-31 par Offices de Tourisme de Jonzac