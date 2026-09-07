Fête de la pomme et des cucurbitacées, Village Musée du Der, Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement

Informations pratiques

Fête de la pomme et des cucurbitacées Dimanche 11 octobre, 09h30 Village Musée du Der Marne

6 € par personne. Gratuit pour les moins de 16 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-11T09:30:00+02:00 – 2026-10-11T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-11T09:30:00+02:00 – 2026-10-11T18:00:00+02:00

Le Village Musée du Der accueille sa Fête de la pomme et des cucurbitacées le dimanche 11 octobre 2026.

Cette journée met à l’honneur les pommes et les cucurbitacées, de 9 h 30 à 18 h, dans le cadre du musée et de ses jardins.

Village Musée du Der Les Grandes Côtes, 51290 Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement 51290 Marne Grand Est

Une journée consacrée aux pommes et aux cucurbitacées au Village Musée du Der, à Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement.