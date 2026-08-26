Informations pratiques

Frœschwiller

Fête de la pomme

15 rue Principale Frœschwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-04 12:00:00

fin : 2026-10-04 22:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Chaque année, cette fête de la pomme est une occasion unique, dans toute l’Alsace du Nord, de découvrir plusieurs spécialités autour de la pomme grâce aux pommes anciennes du verger conservatoire de Frœschwiller. Repas du midi sur réservation.

Chaque année, cette fête de la pomme est une occasion unique, dans toute l’Alsace du Nord, de découvrir plusieurs spécialités autour de la pomme grâce aux pommes anciennes du verger conservatoire de Frœschwiller.

Au programme démonstration et dégustation gratuite de jus de pomme, dampfnudle (petits pains à la vapeur), beignets aux pommes, marché artisanal, tartes flambées traditionnelles et tartes flambées aux pommes en soirée, grillades et musique harmonie en fin d’après-midi.

Repas de midi avec saucisse aux pommes ou coquelet

Repas du soir tartes flambées et tartes flambées aux pommes

Animation musicale 0 .

15 rue Principale Frœschwiller 67360 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 09 31 60 ia.froeschwiller@gmail.com

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English :

Every year, this apple festival is a unique opportunity throughout northern Alsace to discover a range of apple specialities, using old apples from the Fr?schwiller conservatory orchard. Lunch available on reservation.

L’événement Fête de la pomme Frœschwiller a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de tourisme de l’Alsace Verte