Visite libre des églises de Froeschwiller Frœschwiller
samedi 19 septembre 2026 · Frœschwiller
Informations pratiques
Frœschwiller
Visite libre des églises de Froeschwiller
19A et 42A rue Principale Frœschwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-19 13:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
[JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE] Visite libre à la découverte de l’histoire commune des Églises de la Paix, Saint-Michel dit de la Réconciliation avec celle de la bataille de Froeschwiller-Woerth, dites la bataille de Reichshoffen du 6 août 1870.
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir l’histoire commune des Églises de la Paix, Saint-Michel dit de la Réconciliation avec celle de la bataille de Frœschwiller-Woerth, dite la bataille de Reichshoffen du 6 août 1870. 0 .
19A et 42A rue Principale Frœschwiller 67360 Bas-Rhin Grand Est +33 6 41 85 58 41 ass.paixreconciliation@gmail.com
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English :
[EUROPEAN HERITAGE DAYS] Self-guided tour to discover the shared history of the Churches of Peace, Saint-Michel (known as the Church of Reconciliation) and the Battle of Froeschwiller-Woerth, also known as the Battle of Reichshoffen on August 6, 1870.
L’événement Visite libre des églises de Froeschwiller Frœschwiller a été mis à jour le 2026-06-28 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
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