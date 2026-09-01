Informations pratiques

Frœschwiller

Visite libre des églises de Froeschwiller

19A et 42A rue Principale Frœschwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-19 13:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

[JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE] Visite libre à la découverte de l’histoire commune des Églises de la Paix, Saint-Michel dit de la Réconciliation avec celle de la bataille de Froeschwiller-Woerth, dites la bataille de Reichshoffen du 6 août 1870.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir l’histoire commune des Églises de la Paix, Saint-Michel dit de la Réconciliation avec celle de la bataille de Frœschwiller-Woerth, dite la bataille de Reichshoffen du 6 août 1870. 0 .

19A et 42A rue Principale Frœschwiller 67360 Bas-Rhin Grand Est +33 6 41 85 58 41 ass.paixreconciliation@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

[EUROPEAN HERITAGE DAYS] Self-guided tour to discover the shared history of the Churches of Peace, Saint-Michel (known as the Church of Reconciliation) and the Battle of Froeschwiller-Woerth, also known as the Battle of Reichshoffen on August 6, 1870.

L’événement Visite libre des églises de Froeschwiller Frœschwiller a été mis à jour le 2026-06-28 par Office de tourisme de l’Alsace Verte