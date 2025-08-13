Fête de la race Aubrac

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-12

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Si cette fête conserve les odeurs et les images d’une foire d’antan, elle se veut surtout tournée vers l’avenir. La symbiose entre gens du pays et estivants se crée au travers de la présentation des animaux, le matin, et du repas en nocturne.

Le but de l’association des éleveurs Aubrac du Pays d’Olt est avant tout d’informer les consommateurs sur le produit présenté et d’assurer la pérennité d’une race bovine dont les mérites ne sont plus à démontrer mise en valeur de la qualité de la viande de la Race Aubrac et des produits gastronomiques locaux dont le fameux aligot.

plus d’infos à venir .

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 5 65 70 43 42 stgeniezdolt@causses-aubrac-tourisme.com

English :

While this festival retains the smells and images of a fair of yesteryear, it is above all looking to the future. The symbiosis between locals and summer visitors is created through the presentation of animals in the morning and the meal at night.

German :

Dieses Fest bewahrt zwar die Gerüche und Bilder eines Jahrmarkts aus der Vergangenheit, ist aber vor allem zukunftsorientiert. Die Symbiose zwischen den Leuten vom Land und den Sommergästen wird durch die Präsentation der Tiere am Morgen und das Essen in der Nacht geschaffen.

Italiano :

Pur conservando gli odori e le immagini di una fiera d’altri tempi, questo festival è soprattutto orientato al futuro. La simbiosi tra la gente locale e i visitatori estivi si crea attraverso la presentazione degli animali al mattino e il pasto alla sera.

Espanol :

Aunque este festival conserva los olores y las imágenes de una feria de antaño, está sobre todo orientado hacia el futuro. La simbiosis entre la población local y los veraneantes se crea mediante la presentación de los animales por la mañana y la comida por la noche.

L’événement Fête de la race Aubrac Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2025-10-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)