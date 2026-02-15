Fête de la Rasclade Le Bourg Lavoûte-sur-Loire

Fête de la Rasclade

Le Bourg Entre la mairie et l’église Lavoûte-sur-Loire Haute-Loire

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-19

2026-07-18

Depuis 50 ans, Lavoûte-sur-Loire célèbre la Rasclade, une manière de cuisiner la pomme de terre transformée en râpée, accompagnée d’une saucisse.

Pour cette édition anniversaire, des surprises concoctées par les responsables vous attendent…

English :

For the past 50 years, Lavoûte-sur-Loire has been celebrating Rasclade, a way of cooking grated potatoes with sausage.

For this anniversary edition, surprises concocted by the organizers await you…

