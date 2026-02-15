Ronde du Pain de Pimparoux Lavoûte-sur-Loire
Ronde du Pain de Pimparoux Lavoûte-sur-Loire samedi 20 juin 2026.
Ronde du Pain de Pimparoux
Lieux dit Pimparoux Lavoûte-sur-Loire Haute-Loire
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
2026-06-20
C’est la Ronde du Pain à Pimparoux.
Après avoir passé des heures à fabriquer la pâte au levain, les bénévoles la feront cuire au feu de bois dans le four traditionnel réactivé à cette occasion.
Lieux dit Pimparoux Lavoûte-sur-Loire 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
English :
It’s the Ronde du Pain in Pimparoux.
After spending hours making the sourdough dough, the volunteers will bake it over a wood fire in the traditional oven reactivated for the occasion.
