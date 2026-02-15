Ronde du Pain de Pimparoux Lavoûte-sur-Loire

Ronde du Pain de Pimparoux

Lieux dit Pimparoux Lavoûte-sur-Loire Haute-Loire

Début : 2026-06-20

2026-06-20

C’est la Ronde du Pain à Pimparoux.

Après avoir passé des heures à fabriquer la pâte au levain, les bénévoles la feront cuire au feu de bois dans le four traditionnel réactivé à cette occasion.

English :

It’s the Ronde du Pain in Pimparoux.

After spending hours making the sourdough dough, the volunteers will bake it over a wood fire in the traditional oven reactivated for the occasion.

