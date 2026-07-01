Fête de la République rue Houillère Freyming-Merlebach

Informations pratiques

Freyming-Merlebach

Fête de la République

rue Houillère parking Vouters bas Freyming-Merlebach Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-07-13 16:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Organisée par l’OMCE et la municipalité. De nombreuses animations sont prévues dès 16h00 pour petits et grands (sculpture de ballons, structures gonflables, manègesstands…). Dès 17h, animation de rue avec Top Fanfare. A 18h45, concert de Molly, à 19h30 Empty Rooms et à 21h Noisy Birds. À 21h00, distribution de lampions devant l’Hôtel de Ville avec l’Harmonie Baltus Le Lorrain. À 23h00, le traditionnel feu d’artifice illuminera le ciel ! Et pour prolonger la soirée, rendez-vous à 23h30 pour le bal populaire ! Entrée libre. Venez nombreux partager cette belle soirée festive en famille ou entre amis ! Buvette et restauration sur place.Tout public

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rue Houillère parking Vouters bas Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est +33 3 87 29 69 60 sallevouters@orange.fr

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English :

Organized by the OMCE and the municipality. A variety of activities are planned starting at 4:00 p.m. for all ages (balloon sculpting, inflatable play structures, rides, etc.). Starting at 5:00 p.m., street entertainment with Top Fanfare. At 6:45 p.m., a concert by Molly; at 7:30 p.m., Empty Rooms; and at 9:00 p.m., Noisy Birds. At 9:00 p.m., lanterns will be handed out in front of City Hall with the Harmonie Baltus Le Lorrain. At 11:00 p.m., the traditional fireworks display will light up the sky! And to keep the evening going, join us at 11:30 p.m. for the community dance! Free admission. Come one, come all to share this wonderful festive evening with family or friends! Refreshments and food available on site.

L’événement Fête de la République Freyming-Merlebach a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH