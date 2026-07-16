Fête de la Saint Christophe au bord de l’étang Mesves-sur-Loire
samedi 1 août 2026 · au bord de l'étang · Mesves-sur-Loire
Informations pratiques
Mesves-sur-Loire
Fête de la Saint Christophe
au bord de l’étang Etang des Charmilles Mesves-sur-Loire Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 18:00:00
fin : 2026-08-01 23:30:00
Date(s) :
2026-08-01
Participez à la fête de la Saint Christophe, au bord de l’étang des Charmilles, à partir de 18h. Au programme restauration avec stand paella et buvette sur place, animation musicale avec DJ Zodonefive, retraite aux flambeaux et feu d’artifice, à la tombée de la nuit. .
au bord de l’étang Etang des Charmilles Mesves-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 69 04 87
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de la Saint Christophe
L’événement Fête de la Saint Christophe Mesves-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Bourgogne Coeur de Loire