Fête de la Saint Christophe au bord de l’étang Mesves-sur-Loire

Informations pratiques

Mesves-sur-Loire

Fête de la Saint Christophe

au bord de l’étang Etang des Charmilles Mesves-sur-Loire Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 18:00:00

fin : 2026-08-01 23:30:00

Date(s) :

2026-08-01

Participez à la fête de la Saint Christophe, au bord de l’étang des Charmilles, à partir de 18h. Au programme restauration avec stand paella et buvette sur place, animation musicale avec DJ Zodonefive, retraite aux flambeaux et feu d’artifice, à la tombée de la nuit. .

au bord de l’étang Etang des Charmilles Mesves-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 69 04 87

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English : Fête de la Saint Christophe

L’événement Fête de la Saint Christophe Mesves-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Bourgogne Coeur de Loire