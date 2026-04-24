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FÊTE DE LA SAINT-DOMINIQUE Chemin de la Capelette Merville

FÊTE DE LA SAINT-DOMINIQUE Chemin de la Capelette Merville

FÊTE DE LA SAINT-DOMINIQUE Chemin de la Capelette Merville samedi 8 août 2026.

Lieu : Chemin de la Capelette

Adresse : CHAPELLE SAINT-DOMINIQUE

Ville : 31330 Merville

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 8 août 2026

Fin : samedi 8 août 2026

Tarif :

Merville

FÊTE DE LA SAINT-DOMINIQUE

Chemin de la Capelette CHAPELLE SAINT-DOMINIQUE Merville Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Comme à l’accoutumée, la célébration de la Saint-Dominique aura lieu à la chapelle éponyme qui se situe Chemin de la Capelette.
Nous vous y attendons nombreux !   .

Chemin de la Capelette CHAPELLE SAINT-DOMINIQUE Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00  relais.associatif@merville31.fr

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English :

As usual, the Saint-Dominique celebration will take place at the eponymous chapel on Chemin de la Capelette.

L’événement FÊTE DE LA SAINT-DOMINIQUE Merville a été mis à jour le 2026-04-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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