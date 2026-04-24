FÊTE DE LA SAINT-DOMINIQUE Chemin de la Capelette Merville

Merville

FÊTE DE LA SAINT-DOMINIQUE

Chemin de la Capelette CHAPELLE SAINT-DOMINIQUE Merville Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Comme à l’accoutumée, la célébration de la Saint-Dominique aura lieu à la chapelle éponyme qui se situe Chemin de la Capelette.

Nous vous y attendons nombreux ! .

Chemin de la Capelette CHAPELLE SAINT-DOMINIQUE Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00 relais.associatif@merville31.fr

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English :

As usual, the Saint-Dominique celebration will take place at the eponymous chapel on Chemin de la Capelette.

L’événement FÊTE DE LA SAINT-DOMINIQUE Merville a été mis à jour le 2026-04-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE