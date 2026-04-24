UN CONTEUR AU CHÂTEAU CHÂTEAU, PARC & LABYRINTHE DE MERVILLE Merville

Merville

UN CONTEUR AU CHÂTEAU

CHÂTEAU, PARC & LABYRINTHE DE MERVILLE 2 Place du Château Merville Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Les contes en plein air reviennent cet été au Château de Merville !

Les 3 petits cochons, Le petit poucet et Le petit chaperon rouge côtoient cette année bien d’autres récits inattendus. L’occasion d’une pause rafraichissante dans le parc, à la sortie du labyrinthe peuplé des héros de notre enfance et des films d’animation.

Patrick Payré, conteur toulousain, partagera aussi ses propres créations. .

CHÂTEAU, PARC & LABYRINTHE DE MERVILLE 2 Place du Château Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 18 51 accueil@chateau-merville.com

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English :

Open-air storytelling returns to Château de Merville this summer!

L’événement UN CONTEUR AU CHÂTEAU Merville a été mis à jour le 2026-04-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE