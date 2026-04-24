Merville

MARCHÉ GOURMAND

HALLE Merville Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Un marché gourmand s’installera sous la Halle de Merville !

Ce sera l’occasion de profiter de l’été, en partageant les mets et rafraîchissements proposés par les marchands et foodtrucks. Une animation musicale sera proposée, afin d’agrémenter la soirée.

Pensez à apporter vos couverts. .

HALLE Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00 relais.associatif@merville31.fr

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English :

A gourmet market will be set up under the Halle de Merville!

L’événement MARCHÉ GOURMAND Merville a été mis à jour le 2026-04-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE