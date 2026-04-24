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MARCHÉ GOURMAND Merville

MARCHÉ GOURMAND Merville

MARCHÉ GOURMAND Merville jeudi 30 juillet 2026.

Adresse : HALLE

Ville : 31330 Merville

Département : Haute-Garonne

Début : jeudi 30 juillet 2026

Fin : jeudi 30 juillet 2026

Tarif :

Merville

MARCHÉ GOURMAND

HALLE Merville Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

Un marché gourmand s’installera sous la Halle de Merville !
Ce sera l’occasion de profiter de l’été, en partageant les mets et rafraîchissements proposés par les marchands et foodtrucks. Une animation musicale sera proposée, afin d’agrémenter la soirée. 

Pensez à apporter vos couverts.   .

HALLE Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00  relais.associatif@merville31.fr

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English :

A gourmet market will be set up under the Halle de Merville!

L’événement MARCHÉ GOURMAND Merville a été mis à jour le 2026-04-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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