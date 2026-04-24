MARCHÉ GOURMAND Merville
MARCHÉ GOURMAND Merville jeudi 30 juillet 2026.
Merville
MARCHÉ GOURMAND
HALLE Merville Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Un marché gourmand s’installera sous la Halle de Merville !
Ce sera l’occasion de profiter de l’été, en partageant les mets et rafraîchissements proposés par les marchands et foodtrucks. Une animation musicale sera proposée, afin d’agrémenter la soirée.
Pensez à apporter vos couverts. .
HALLE Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00 relais.associatif@merville31.fr
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English :
A gourmet market will be set up under the Halle de Merville!
L’événement MARCHÉ GOURMAND Merville a été mis à jour le 2026-04-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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