BRASSERIE ANYWHERE BRASSERIE ANYWHERE Merville

Merville

BRASSERIE ANYWHERE

BRASSERIE ANYWHERE 2 Rue du Languedoc Merville Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Visites insolites.

Entrez dans les coulisses de la Brasserie Anywhere, pour une visite insolite et conviviale, guidée par une équipe passionnée.

L’expérience commence par la découverte de la boutique et de l’espace réservable et privatisable, avant de vous plonger au cœur du lieu de production.

Vous accédez ensuite à la brasserie et à ses impressionnantes cuves, où prennent vie les recettes artisanales. De la sélection des matières premières aux différentes étapes de fabrication, jusqu’à la mise en bouteille, toute la chaîne de production vous est dévoilée, de façon ludique et accessible. Une immersion complète dans le savoir-faire brassicole, entre passion du métier, anecdotes et techniques.

Pour clôturer la visite sur une note gourmande et rafraîchissante, profitez de la boutique pour vous offrir une bière de la brasserie, mais aussi pour découvrir la gamme de limonades et thés glacés.

Une sortie originale, idéale entre amis, pour découvrir autrement l’univers de la bière.

Visite tous publics. Gratuit et sur inscription. 0 .

BRASSERIE ANYWHERE 2 Rue du Languedoc Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 93 85 tourisme@hautstolosans.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Unusual tours.

Go behind the scenes at Brasserie Anywhere, for an unusual and friendly visit, guided by a passionate team.

L’événement BRASSERIE ANYWHERE Merville a été mis à jour le 2026-05-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE