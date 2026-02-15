CARNAVAL DE VENISE AU CHÂTEAU

CHÂTEAU & LABYRINTHE DE MERVILLE Merville Haute-Garonne

Tarif : 17 – 17 – EUR

17

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-30

Les Masqués Vénitiens de France reviennent déambuler au Château & Labyrinthe de Merville, dans l’esprit festif du célèbre Carnaval.

Tout au long du week-end, une troupe de personnages fascinants déambule dans le parc, invitant les visiteurs à les suivre à travers les allées de buis et les salons du château. Une visite pour admirer costumes et patrimoine, où chaque défilé est ponctué de commentaires enrichissants sur l’origine et la création de ces costumes et accessoires d’exception. Un atelier de décoration de masques de Venise invitera le public à plonger dans l’élégance et le mystère du carnaval, à travers une expérience créative et festive. Réservation en ligne recommandée. Le tarif comprend l’accès au château, au parcours ENIGMA et toutes les animations de la journée. 17 .

CHÂTEAU & LABYRINTHE DE MERVILLE Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 32 34

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English :

Les Masqués Vénitiens de France return to the Château & Labyrinthe de Merville, in the festive spirit of the famous Carnival.

L’événement CARNAVAL DE VENISE AU CHÂTEAU Merville a été mis à jour le 2026-02-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE