LOTO DU CLUB ARC-EN-CIEL

SALLE JOSEPH BON Merville Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01

fin : 2026-06-01

Date(s) :

2026-06-01

Le Club Arc-en-Ciel organise son traditionnel loto mensuel.

Nous vous y donnons rendez-vous ! Nous vous y attendons nombreux ! .

SALLE JOSEPH BON Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00 relais.associatif@merville31.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Club Arc-en-Ciel organizes its traditional monthly bingo.

L’événement LOTO DU CLUB ARC-EN-CIEL Merville a été mis à jour le 2026-02-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE