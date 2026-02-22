APÉRO CULTUREL VOYAGES VINTAGE EN DIAPOS Merville
APÉRO CULTUREL VOYAGES VINTAGE EN DIAPOS Merville lundi 1 juin 2026.
APÉRO CULTUREL VOYAGES VINTAGE EN DIAPOS
SALLE JOSEPH BON Merville Haute-Garonne
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01
fin : 2026-06-01
Date(s) :
2026-06-01
Un nouvel Apéro Culturel est organisé, sur le thème des voyages vintage en diapos …
Au programme
Des souvenirs et découvertes au fil des projections, avec notamment une visite du volcan soufrière de Guadeloupe. .
SALLE JOSEPH BON Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie autanh@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A new Apéro Culturel is organized, on the theme of vintage travel in slides …
L’événement APÉRO CULTUREL VOYAGES VINTAGE EN DIAPOS Merville a été mis à jour le 2026-02-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE