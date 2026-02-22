APÉRO CULTUREL VOYAGES VINTAGE EN DIAPOS

SALLE JOSEPH BON Merville Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01

fin : 2026-06-01

Date(s) :

2026-06-01

Un nouvel Apéro Culturel est organisé, sur le thème des voyages vintage en diapos …

Au programme

Des souvenirs et découvertes au fil des projections, avec notamment une visite du volcan soufrière de Guadeloupe. .

SALLE JOSEPH BON Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie autanh@gmail.com

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English :

A new Apéro Culturel is organized, on the theme of vintage travel in slides …

L’événement APÉRO CULTUREL VOYAGES VINTAGE EN DIAPOS Merville a été mis à jour le 2026-02-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE