Fête de la Saint-Germain Saint-Germain-des-Champs
samedi 25 juillet 2026 · Saint-Germain-des-Champs
Informations pratiques
Saint-Germain-des-Champs
Fête de la Saint-Germain
place de saint germain Saint-Germain-des-Champs Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 07:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-25 2026-07-26
Bientôt la Fête de la Saint-Germain on vous attend avec impatience les 25 et 26 juillet prochain.
Voici le programme 2026 de la fête de la Saint-Germain .
L’association Arts et Fêtes à St Germain des champs sera heureuse de vous accueillir durant ce week-end festif.
Concert Groupe Kalffa Rock .
place de saint germain Saint-Germain-des-Champs 89630 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Fête de la Saint-Germain
L’événement Fête de la Saint-Germain Saint-Germain-des-Champs a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme du Grand Vézelay
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