Informations pratiques

Saint-Germain-des-Champs

Fête de la Saint-Germain

place de saint germain Saint-Germain-des-Champs Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 07:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-25 2026-07-26

Bientôt la Fête de la Saint-Germain on vous attend avec impatience les 25 et 26 juillet prochain.

Voici le programme 2026 de la fête de la Saint-Germain .

L’association Arts et Fêtes à St Germain des champs sera heureuse de vous accueillir durant ce week-end festif.

Concert Groupe Kalffa Rock .

place de saint germain Saint-Germain-des-Champs 89630 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Fête de la Saint-Germain

L’événement Fête de la Saint-Germain Saint-Germain-des-Champs a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme du Grand Vézelay