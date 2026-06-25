Fête de la Saint James The Soul Concordes Agon-Coutainville
Fête de la Saint James The Soul Concordes Agon-Coutainville samedi 25 juillet 2026.
Agon-Coutainville
Fête de la Saint James The Soul Concordes
26 Avenue du Passous Agon-Coutainville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:30:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Fête de la Saint James The Soul Concordes (soul / groove / reprises américaines).
Rendez-vous à partir de 19h30 à la brasserie Captain James à Agon-Coutainville. .
26 Avenue du Passous Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 6 17 24 94 73 contact@captain-james.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de la Saint James The Soul Concordes
L’événement Fête de la Saint James The Soul Concordes Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-06-25 par Coutances Tourisme
À voir aussi à Agon-Coutainville (Manche)
- Stage bien-être Agon-Coutainville 1 juillet 2026
- Course de garçons de café Les Enfants de Chœur Agon-Coutainville 3 juillet 2026
- La balade gourmande d’Anton Agon-Coutainville 4 juillet 2026
- Courses hippiques trot attelé Agon-Coutainville 5 juillet 2026
- Ciné famille L’enfant du désert Agon-Coutainville 5 juillet 2026