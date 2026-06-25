Fête de la Saint James The Soul Concordes Agon-Coutainville samedi 25 juillet 2026.

Agon-Coutainville

Fête de la Saint James The Soul Concordes

26 Avenue du Passous Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 19:30:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Fête de la Saint James The Soul Concordes (soul / groove / reprises américaines).

Rendez-vous à partir de 19h30 à la brasserie Captain James à Agon-Coutainville. .

26 Avenue du Passous Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 6 17 24 94 73 contact@captain-james.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la Saint James The Soul Concordes

L’événement Fête de la Saint James The Soul Concordes Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-06-25 par Coutances Tourisme