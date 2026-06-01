Agon-Coutainville

Ronque’t Cup 2026

104 Avenue des Dunes Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 13:00:00

fin : 2026-07-25 17:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Ronque’t Cup 2026.

Régate tout support vélique, ouvert à tous.

Participation sur inscription. Location de matériel possible.

Foodtruck et buvette à partir de 19h. Réservation obligatoire. .

104 Avenue des Dunes Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 47 14 81 contact@cncoutainville.fr

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English : Ronque’t Cup 2026

L’événement Ronque’t Cup 2026 Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-06-01 par Coutances Tourisme