Ronque’t Cup 2026 Agon-Coutainville
Ronque’t Cup 2026 Agon-Coutainville samedi 25 juillet 2026.
Agon-Coutainville
Ronque’t Cup 2026
104 Avenue des Dunes Agon-Coutainville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 13:00:00
fin : 2026-07-25 17:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Ronque’t Cup 2026.
Régate tout support vélique, ouvert à tous.
Participation sur inscription. Location de matériel possible.
Foodtruck et buvette à partir de 19h. Réservation obligatoire. .
104 Avenue des Dunes Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 47 14 81 contact@cncoutainville.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ronque’t Cup 2026
L’événement Ronque’t Cup 2026 Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-06-01 par Coutances Tourisme
À voir aussi à Agon-Coutainville (Manche)
- Initiation Tous au golf Agon-Coutainville 6 juin 2026
- Archi’sport quand le sport devient patrimoine Place du 28 juillet Agon-Coutainville 13 juin 2026
- Initiation Tous au golf Agon-Coutainville 13 juin 2026
- Conférence Les noms des maisons d’Agon-Coutainville, de 1856 à 2024 Espace culturel Agon-Coutainville 13 juin 2026
- Café, croissant et cinéma Espace Culturel Agon-Coutainville 14 juin 2026