Informations pratiques

Agon-Coutainville

Les années Paillottes

Cale du centre Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 10:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Les années Paillottes mise en scène & costumes d’époque, plongée dans la vie balnéaire des années 70.

Rendez-vous dès 10h, plage du centre à Agon-Coutainville. .

Cale du centre Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les années Paillottes

L’événement Les années Paillottes Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-07-17 par Coutances Tourisme