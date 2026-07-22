AGENDA · Agon-Coutainville
Les années Paillottes Agon-Coutainville
dimanche 26 juillet 2026 · Agon-Coutainville
Informations pratiques
Agon-Coutainville
Les années Paillottes
Cale du centre Agon-Coutainville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 10:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Les années Paillottes mise en scène & costumes d’époque, plongée dans la vie balnéaire des années 70.
Rendez-vous dès 10h, plage du centre à Agon-Coutainville. .
Cale du centre Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie
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English : Les années Paillottes
L’événement Les années Paillottes Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-07-17 par Coutances Tourisme
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