UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Agon-Coutainville

Les années Paillottes Agon-Coutainville

dimanche 26 juillet 2026 · Agon-Coutainville

Les années Paillottes Agon-Coutainville

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Cale du centre
Ville
50230 Agon-Coutainville
Département
Manche
Tarif

Agon-Coutainville

Les années Paillottes

Cale du centre Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 10:00:00
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

Les années Paillottes mise en scène & costumes d’époque, plongée dans la vie balnéaire des années 70.
Rendez-vous dès 10h, plage du centre à Agon-Coutainville.   .

Cale du centre Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les années Paillottes

L’événement Les années Paillottes Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-07-17 par Coutances Tourisme

À voir aussi à Agon-Coutainville (Manche)