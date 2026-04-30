Fête de la Saint Jean à Lucy-sur-Yonne LUCY-SUR-YONNE Lucy-sur-Yonne

Lucy-sur-Yonne

Fête de la Saint Jean à Lucy-sur-Yonne

LUCY-SUR-YONNE L’Île de Lucy Lucy-sur-Yonne Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:00:00

fin : 2026-06-20 02:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Fête de la Saint Jean à Lucy-sur-Yonne organisée par le comité des fêtes. Buvette et restauration (planches apéro) Bal et feux à la tombée de la nuit. .

LUCY-SUR-YONNE L’Île de Lucy Lucy-sur-Yonne 89480 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 18 51 91 13

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English : Fête de la Saint Jean à Lucy-sur-Yonne

L’événement Fête de la Saint Jean à Lucy-sur-Yonne Lucy-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Clamecy Haut Nivernais