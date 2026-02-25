Fête de la Saint-Jean à Pornic Place du Château Pornic

Fête de la Saint-Jean à Pornic

Place du Château Parking Pornic Loire-Atlantique

Début : 2026-06-27 18:00:00

fin : 2026-06-27 01:00:00

2026-06-27

Le comité des fêtes de Sainte-Marie-sur-Mer vous invite à une journée conviviale et festive pour la Fête de la Saint-Jean ! Depuis peu le marché des créateurs dès le matin s’invite à cette fête.

(sous réserve de modification)

Le 27 juin prochain, la ville de Pornic célébre la Saint-Jean, une fête traditionnelle aux origines multiples.

Un héritage millénaire

Symbole du solstice d’été, la Saint-Jean trouve ses racines dans les rites païens célébrant le retour du soleil et la fertilité de la terre. Au fil des siècles, la fête s’est teintée de christianisme, associant la lumière du feu à celle de Saint-Jean Baptiste.

La Saint-Jean à Pornic, c’est une invitation à partager un moment unique et authentique, entre tradition et modernité. Une fête conviviale et festive qui célèbre l’arrivée de l’été et le renouveau de la nature.

Venez nombreux en famille ou entre amis pour profiter de cette ambiance chaleureuse et festive !

+33 7 82 83 21 79

English :

The Sainte-Marie-sur-Mer festivities committee invites you to a convivial and festive day for the Fête de la Saint-Jean! A new addition to the festivities is the morning creators’ market.

(subject to change)

