Fête de la Saint Jean Blanzay

Fête de la Saint Jean

Fête de la Saint Jean Blanzay samedi 20 juin 2026.

Fête de la Saint Jean

Blanzay Vienne

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Programme à venir.   .

Blanzay 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 99 26 28  fetes.blanzay@gmail.com

English : Fête de la Saint Jean

German : Fête de la Saint Jean

Italiano :

Espanol : Fête de la Saint Jean

L’événement Fête de la Saint Jean Blanzay a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou