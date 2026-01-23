Fête de la Saint-Jean Cabourg

Fête de la Saint-Jean

Plage de côté est Cabourg Calvados

Début : 2026-06-24 19:00:00

fin : 2026-06-24

2026-06-24

Un moment de partage afin de célébrer le passage à l’été dans une ambiance conviviale, les pieds dans le sable. N’oubliez pas d’apporter vos grillades !

Un moment de partage afin de célébrer le passage à l’été dans une ambiance conviviale, les pieds dans le sable.

Tout au long de la soirée, un groupe dissémine de jolies notes festives propices à quelques pas de danse.

N’oubliez pas d’apporter vos grillades, des barbecues seront à votre disposition ! .

Plage de côté est Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 06 20 00 tourisme@cabourg.fr

English : Fête de la Saint-Jean

It’s a great way to celebrate the arrival of summer in a friendly atmosphere, with your feet in the sand. Don’t forget to bring your barbecue!

