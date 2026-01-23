Fête de la Saint-Jean Cabourg
Fête de la Saint-Jean Cabourg mercredi 24 juin 2026.
Fête de la Saint-Jean
Plage de côté est Cabourg Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 19:00:00
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Un moment de partage afin de célébrer le passage à l’été dans une ambiance conviviale, les pieds dans le sable. N’oubliez pas d’apporter vos grillades !
Un moment de partage afin de célébrer le passage à l’été dans une ambiance conviviale, les pieds dans le sable.
Tout au long de la soirée, un groupe dissémine de jolies notes festives propices à quelques pas de danse.
N’oubliez pas d’apporter vos grillades, des barbecues seront à votre disposition ! .
Plage de côté est Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 06 20 00 tourisme@cabourg.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de la Saint-Jean
It’s a great way to celebrate the arrival of summer in a friendly atmosphere, with your feet in the sand. Don’t forget to bring your barbecue!
L’événement Fête de la Saint-Jean Cabourg a été mis à jour le 2026-01-23 par OT Normandie Pays d’Auge