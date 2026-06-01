Fête de la Saint-Jean et de la musique L’Île-Bouchard samedi 13 juin 2026.

L’Île-Bouchard

Fête de la Saint-Jean et de la musique

2 Rue de la Liberté L’Île-Bouchard Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Concert de l’association l’Art Scène suivi d’un bal populaire animé par Hervé.

Buvette et fouées sur place.

Concert de l’association l’Art Scène suivi d’un bal populaire animé par Hervé.

Buvette et fouées sur place. .

2 Rue de la Liberté L’Île-Bouchard 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 50 15 accueil@mairie-ilebouchard.fr

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English :

Concert by the Art Scène association, followed by a popular dance hosted by Hervé.

Refreshments and fouées on site.

L’événement Fête de la Saint-Jean et de la musique L’Île-Bouchard a été mis à jour le 2026-06-05 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme