Saint-Laurent-de-Cerdans

FÊTE DE LA SAINT JEAN

Aire de la Sort Saint-Laurent-de-Cerdans Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 18:30:00

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-06-23

Une soirée festive et traditionnelle rythmée par la confection des bouquets, le retrait de la flamme d’Arles par Peu Alegre et son relais par les associations, un spectacle folklorique catalan, des grillades et une animation musicale autour du feu.

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Aire de la Sort Saint-Laurent-de-Cerdans 66260 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 39 55 75

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English :

A festive, traditional evening punctuated by the making of bouquets, the removal of the flame from Arles by Peu Alegre and its relay by the associations, a Catalan folk show, barbecues and musical entertainment around the fire.

L’événement FÊTE DE LA SAINT JEAN Saint-Laurent-de-Cerdans a été mis à jour le 2026-06-04 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR