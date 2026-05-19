Fête de la Saint-Jean Soirée paëlla Saint-Augustin
Fête de la Saint-Jean Soirée paëlla Saint-Augustin samedi 20 juin 2026.
Saint-Augustin
Fête de la Saint-Jean Soirée paëlla
Place du Foirail Saint-Augustin Corrèze
Tarif : – – 12 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Repas Paëlla Fromage Eclairs au chocolat café Suivi du saut Traditionnal du feu de la St Jean – .
Place du Foirail Saint-Augustin 19390 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 83 04 97
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English : Fête de la Saint-Jean Soirée paëlla
L’événement Fête de la Saint-Jean Soirée paëlla Saint-Augustin a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze
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