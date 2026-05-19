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Fête de la Saint-Jean Soirée paëlla Saint-Augustin

Fête de la Saint-Jean Soirée paëlla Saint-Augustin

Fête de la Saint-Jean Soirée paëlla Saint-Augustin samedi 20 juin 2026.

Adresse : Place du Foirail

Ville : 19390 Saint-Augustin

Département : Corrèze

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 12 Tarif réduit

Saint-Augustin

Fête de la Saint-Jean Soirée paëlla

Place du Foirail Saint-Augustin Corrèze

Tarif : – – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Repas Paëlla Fromage Eclairs au chocolat café Suivi du saut Traditionnal du feu de la St Jean –   .

Place du Foirail Saint-Augustin 19390 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 83 04 97 

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English : Fête de la Saint-Jean Soirée paëlla

L’événement Fête de la Saint-Jean Soirée paëlla Saint-Augustin a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze

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