Rallye 100 bornes Saint-Augustin samedi 4 juillet 2026.
Le Bourg Saint-Augustin Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-04
Rallye touristique Microcars-Triporteurs-2 roues- et tous vehicules XXS Thermiques ou Electriques. 100 bornes sur le plateau de Millevaches. Entre St AUGUSTIN-BUGEAT-MEYMAC-TREIGNAC.
En association avec la Communauté de communes Vézère Monédières Millesources, le Parc naturel régional de Millevaches. Pour les vehicules electriques recharge prévue sur le parcours. .
Le Bourg Saint-Augustin 19390 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 85 18 51
