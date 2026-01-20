Rallye 100 bornes Saint-Augustin

Rallye 100 bornes

Le Bourg Saint-Augustin Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

Rallye touristique Microcars-Triporteurs-2 roues- et tous vehicules XXS Thermiques ou Electriques. 100 bornes sur le plateau de Millevaches. Entre St AUGUSTIN-BUGEAT-MEYMAC-TREIGNAC.

En association avec la Communauté de communes Vézère Monédières Millesources, le Parc naturel régional de Millevaches. Pour les vehicules electriques recharge prévue sur le parcours. .

Le Bourg Saint-Augustin 19390 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 85 18 51

