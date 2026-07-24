Fête de la Saint Laurent Baraqueville
vendredi 7 août 2026 · Baraqueville
Informations pratiques
Baraqueville
Fête de la Saint Laurent
Baraqueville Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-07
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-07
Trois jours de festivités à Carcenac-Peyralès !
Au programme
Vendredi Bal d’été à 19h, repas à 21h (inscription obligatoire)
Samedi Concours de pétanque en doublette à 14h
Dimanche Petit déjeuner tête de veau/tripous à 08h, concours de pétanque en triplette à 14h, randonnée pédestre 6 ou 10km à 17h, apéro concert animé par La Carriole et marché gourmand à 19h.
Tout le week-end château gonflable .
Baraqueville 12160 Aveyron Occitanie +33 6 16 98 37 93 comitedesfetes.carcenac@gmail.com
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English :
Three days of festivities in Carcenac-Peyralès!
L’événement Fête de la Saint Laurent Baraqueville a été mis à jour le 2026-07-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)