Fête de la Saint Patrick Salle Avel Dro Plozévet

Fête de la Saint Patrick

Salle Avel Dro 39 Avenue Georges Le Bail Plozévet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Organisée par l’association Div Yezh de Plozevet au profit de l’école maternelle et primaire Georges Le Bail.

La soirée se déroule sous les couleurs de l’Irlande dans une ambiance musicale celtique. Une initiation à la danse irlandaise sera proposée par le Kemp’eire set dance. Le duo du chanteuses Cavellec-le Dissez entonnera des airs gaéliques et bretons. Enfin, Bard Box, nous présentera son one man show musical s’inspirant des préceptes du Dub, transcendant les genres entre rock, reggae, punk, electro…

Une planche apéro aux couleurs de l’Irlande vous sera proposée pour accompagner la soirée .

Salle Avel Dro 39 Avenue Georges Le Bail Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 6 82 77 98 63

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English : Fête de la Saint Patrick

L’événement Fête de la Saint Patrick Plozévet a été mis à jour le 2026-03-03 par OT Destination Pays Bigouden