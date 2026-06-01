Fête de la Saint Pierre à Malvières Malvières
Fête de la Saint Pierre à Malvières Malvières samedi 27 juin 2026.
Malvières
Fête de la Saint Pierre à Malvières
Le Bourg Malvières Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-27
Venez profiter d’un weekend festif à Malvières autour de randonnées, repas et bal gratuit, organisé par le Comité des fêtes avec la participation de l’ACCA.
.
Le Bourg Malvières 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 45 22 90 cdf-malvieres@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and enjoy a festive weekend in Malvières with hikes, a meal and a free ball, organized by the Comité des fêtes with the participation of the ACCA.
L’événement Fête de la Saint Pierre à Malvières Malvières a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
À voir aussi à Malvières (Haute-Loire)
- Vide-greniers Le Bourg Malvières 14 août 2026