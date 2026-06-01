Fête de la Saint Pierre à Malvières Malvières samedi 27 juin 2026.

Malvières

Fête de la Saint Pierre à Malvières

Le Bourg Malvières Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-27

Venez profiter d’un weekend festif à Malvières autour de randonnées, repas et bal gratuit, organisé par le Comité des fêtes avec la participation de l’ACCA.

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Le Bourg Malvières 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 45 22 90 cdf-malvieres@orange.fr

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English :

Come and enjoy a festive weekend in Malvières with hikes, a meal and a free ball, organized by the Comité des fêtes with the participation of the ACCA.

L’événement Fête de la Saint Pierre à Malvières Malvières a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay