Informations pratiques

Arleuf

Fête de la Saint Pierre

Le bourg Arleuf Arleuf Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 14:00:00

fin : 2026-08-02 23:00:00

Date(s) :

2026-08-01 2026-08-02

Samedi de 18h à 20h (Compagnie Radaboom) spectacle de cirque, concert, food truck. A 20h repas dansant à la salle des fêtes animé par Dance Forever (années 80). Réservation jusqu’au 30/07 au 03.86.76.31.04 ou 06.82.83.19.47

Dimanche À partir de 14h balade à poneys. A partir de 16h spectacle folklorique “Lai Gimbeurtée d’chiddes”. A partir de 18h animation musicale “carpe diem”. A partir de 19h restauration par la cuisine nomade. A 21h30 retraite aux flambeaux. A 22h30 Feu d’artifice.

Les 2 jours Fête foraine & buvette .

Le bourg Arleuf Arleuf 58430 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 62 26 79

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English : Fête de la Saint Pierre

L’événement Fête de la Saint Pierre Arleuf a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs