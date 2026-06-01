Fête de la Saint-Pierre Moutiers-en-Puisaye
Fête de la Saint-Pierre Moutiers-en-Puisaye dimanche 28 juin 2026.
Moutiers-en-Puisaye
Fête de la Saint-Pierre
Moutiers-en-Puisaye Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 09:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Vide-greniers, vente d’enveloppes toutes gagnantes, messe de la Saint-Pierre accompagnée par les trompes de chasse du Rallye Puisaye, concert chorale festive dans l’ église. Exposition , buvette et restauration sur place. .
Moutiers-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 45 86 18 boutaut.valentine@gmail.com
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English : Fête de la Saint-Pierre
L’événement Fête de la Saint-Pierre Moutiers-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-06-04 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !