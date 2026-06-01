Moutiers-en-Puisaye

Fête de la Saint-Pierre

Moutiers-en-Puisaye Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 09:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Vide-greniers, vente d’enveloppes toutes gagnantes, messe de la Saint-Pierre accompagnée par les trompes de chasse du Rallye Puisaye, concert chorale festive dans l’ église. Exposition , buvette et restauration sur place. .

Moutiers-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 45 86 18 boutaut.valentine@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la Saint-Pierre

L’événement Fête de la Saint-Pierre Moutiers-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-06-04 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !