Fête de la Saint-Roch Centre-ville d’Aureille Aureille

Informations pratiques

Aureille

Fête de la Saint-Roch

Vendredi 14 août 2026 de 8h à 15h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Centre-ville d’Aureille Avenue Frédéric Mistral Aureille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 08:00:00

fin : 2026-08-14 15:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Assistez au défilé de la carreto ramado lors de la Fête de la Saint-Roch à Aureille !Familles

Un peu d’histoire…

La tradition des Carreto Ramado dédiées à Saint-Eloi, Saint-Roch et Saint-Jean honore le cheval de trait, mais aussi une charrette ramée qui célèbre les récoltes agricoles de chaque commune du terroir.

La Carreto Ramado di Cigaloun d’Aureio rend hommage à Saint-Roch, protecteur invoqué contre la peste et devenu le saint patron des travailleurs de la terre.

Relancée en 2002 par Marie-Thé Josuan, la Carreto Ramado met à l’honneur une charrette décorée de fruits, légumes et fleurs, tirée par de magnifiques chevaux richement harnachés.

Depuis 2018, sa petite fille Alisée Josuan, entourée d’une équipe de passionnés, poursuit cette belle aventure afin de faire vivre et transmettre cette tradition.



En 2026, l’association La Carreto Ramado di Cigaloun d’Aureio fête ses 25 ans !



Programme prévisionnel de la Fête de la Saint-Roch, vendredi 14 août



8h Stade municipal petit-déjeuner des charretiers, bénévoles et organisateurs

9h30 Église Notre Dame de l’Assomption grande messe célébrée par le Père Michel Thiaw, avec la présence du groupe de Jean-François Gérold Le Condor et le Choeur Saint-Martin

11h Centre du village défilé de la Carreto Ramado, ornée de fruits et légumes et tirée par de magnifiques chevaux de trait. Accompagnée de Jean-François Gérold, de groupes folkloriques, gardians, fouetteurs, calèches, ainsi que de nombreuses personnes et enfants costumés en Provence

La procession sera suivie de la bénédiction de la charrette devant l’église

12h Stade verre de l’amitié réservé aux charretiers, bénévoles et personnes costumées

13h Stade municipal repas sous les platanes (fideua, fromage, glace, café, vin) réservation obligatoire par téléphone

Tombola de légumes bénis et animation musicale par Jean-François Gérold .

Centre-ville d’Aureille Avenue Frédéric Mistral Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 66 60 75 42 charrette.aureille@gmail.com

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English :

Come and watch the ‘carreto ramado’ parade during the Saint Roch Festival in Aureille!

L’événement Fête de la Saint-Roch Aureille a été mis à jour le 2026-07-31 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles