Informations pratiques

Les Trois-Saints

Fête de la Saint-Roch

Saint-Ybard Saint-Ybard Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-14

Pendant trois jours, le village se transforme en un véritable lieu de partage, de convivialité et de festivités à l’occasion de la traditionnelle fête de la Saint-Roch.

Programme à venir. .

Saint-Ybard Les Trois-Saints 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 98 99 30 secretariat.mairie@lestrois-saints.fr

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English : Fête de la Saint-Roch

L’événement Fête de la Saint-Roch Les Trois-Saints a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Terres de Corrèze