Fête de la Saint-Roch Les Trois-Saints
vendredi 14 août 2026 · Saint-Ybard
Informations pratiques
Les Trois-Saints
Fête de la Saint-Roch
Saint-Ybard Saint-Ybard Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-14
Pendant trois jours, le village se transforme en un véritable lieu de partage, de convivialité et de festivités à l’occasion de la traditionnelle fête de la Saint-Roch.
Programme à venir. .
Saint-Ybard Les Trois-Saints 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 98 99 30 secretariat.mairie@lestrois-saints.fr
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English : Fête de la Saint-Roch
L’événement Fête de la Saint-Roch Les Trois-Saints a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Terres de Corrèze