Informations pratiques

Les Trois-Saints

Le Roman de Renart au domaine de Meyrignac

Meyrignac Saint-Ybard Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 18:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Roman de Renart est un spectacle solo mêlant conte, théâtre masqué et commedia dell’arte. Il propose une relecture vivante du célèbre récit médiéval, en donnant corps à l’univers malicieux du goupil Renart, figure de la ruse et de la satire.

Inspiré des branches du Roman de Renart, le spectacle met en scène un monde animal anthropomorphe où s’affrontent Renart, Ysengrin le loup ou encore Noble le lion, révélant avec humour les travers humains.

Le spectacle s’adresse à tous les publics dans une forme théâtrale vivante et populaire.

Durée 1h10 environ

Prix libre. .

Meyrignac Les Trois-Saints 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 59 67 40 cie.latoisondor@gmail.com

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English : Le Roman de Renart au domaine de Meyrignac

L’événement Le Roman de Renart au domaine de Meyrignac Les Trois-Saints a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme Terres de Corrèze