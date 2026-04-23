Fête Les fours à lier Le bourg Saint-Ybard
Fête Les fours à lier Le bourg Saint-Ybard samedi 25 juillet 2026.
Saint-Ybard
Fête Les fours à lier
Le bourg Bourg de Saint-Martin-Sepert Saint-Ybard Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 18:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
3ème édition du festival Les fours à lier à Saint-Martin-sepert.
Sur le principe des marchés festifs, le four communal ainsi que trois fours privés du bourg seront mis en chauffe pour des cuissons de pain, poulet et pâtés de pommes de terre. Des tables installées sur la place du village, ainsi qu’une buvette seront à disposition des visiteurs pour dîner sur place.
A partir de 18h un petit marché de producteurs locaux et d’artisanat se tiendra jusqu’à la nuit.
Animations diverses concerts, déambulation, jeux enfants…
Une belle soirée en perspective ! .
Le bourg Bourg de Saint-Martin-Sepert Saint-Ybard 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 25 85 96
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English : Fête Les fours à lier
L’événement Fête Les fours à lier Saint-Ybard a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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