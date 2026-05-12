Saint-Ybard

Festival de la Vézère Rencontre violon et orgue

Eglise Saint-Ybard Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 20:00:00

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

Sophie de Bardonnèche est une violoniste passionnée. Son exigence, sa sensibilité et son enthousiasme l’amènent à donner des concerts en tant que soliste, chambriste, ainsi qu’au sein des plus grands ensembles baroques.

Depuis 2017, elle joue avec le prestigieux ensemble Les Arts Florissants aux côtés de William Christie, elle joue en tant que chambriste à des tournées dans le monde entier.

Originaire de Corrèze, Quentin du Verdier fait partie des brillants organistes français de la jeune génération. Ayant commencé l’orgue à Tulle, il est entré en 2015 dans la classe d’orgue au Conservatoire Régional de Versailles, et y a décroché le diplôme de Perfectionnement mention très bien.

18h Rencontre avec Quentin du Verdier pour une présentation de l’orgue et de son parcours (gratuit sur réservation).

20h. Réservations au 05 55 23 25 09. .

Eglise Saint-Ybard 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 23 25 09 contact@festivaldelavezere.com

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English : Festival de la Vézère Rencontre violon et orgue

L’événement Festival de la Vézère Rencontre violon et orgue Saint-Ybard a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Terres de Corrèze