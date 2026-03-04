Histoire d’un parc, Parc de Meyrignac, Saint-Ybard

Histoire d’un parc Dimanche 7 juin, 14h30 Parc de Meyrignac Corrèze

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

La visite du parc qui abrita une partie de la jeunesse de Simone de Beauvoir, si bien décrit dans ses « Mémoires », sera animée par des membres de sa famille.

Parc de Meyrignac Meyrignac, 19140 Saint-Ybard, Corrèze, Nouvelle-Aquitaine Saint-Ybard 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 06 71 39 54 69 Créé vers 1880 par Ernest de Beauvoir, ce parc paysager est présent dans l’oeuvre de sa petite fille, Simone de Beauvoir « Mémoires d’une jeune fille rangée (1958) » : « Nous passions l’été en Limousin dans la famille de papa… Dans la volière j’admirais les cardinaux à la tête rouge et les faisans doré. Barrée de cascades artificielles, fleurie de nénuphars, la rivière anglaise où nageaient des poissons rouges enserrait dans ses eaux une île minuscule que deux ponts en rondins reliaient à la terre. Cèdres ou wellingtonias, hêtres pourpres, arbres nains du Japon, saules pleureurs, magnolias et araucarias, feuilles persistantes et feuilles caduques, massifs, buissons, fourrés : le parc entouré de barrières blanches n’était pas grand mais si divers que je n’avais jamais fini de l’explorer… ».

Superficie : 1 ha

© Danièle et Martial Dauriac