Loto à Saint Pardoux-Corbier Salle polyvalente Saint-Ybard
Loto à Saint Pardoux-Corbier Salle polyvalente Saint-Ybard samedi 17 octobre 2026.
Saint-Ybard
Loto à Saint Pardoux-Corbier
Salle polyvalente Allée du lac Saint-Ybard Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 18:30:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Loto organisé par le comité des fêtes de Saint-Martin-Sepert
Buvette et petite restauration sur place.
Réservations possibles .
Salle polyvalente Allée du lac Saint-Ybard 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 88 38 11
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English : Loto à Saint Pardoux-Corbier
L’événement Loto à Saint Pardoux-Corbier Saint-Ybard a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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