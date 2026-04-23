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Loto à Saint Pardoux-Corbier Salle polyvalente Saint-Ybard

Loto à Saint Pardoux-Corbier Salle polyvalente Saint-Ybard

Loto à Saint Pardoux-Corbier Salle polyvalente Saint-Ybard samedi 17 octobre 2026.

Lieu : Salle polyvalente

Adresse : Allée du lac

Ville : 19210 Saint-Ybard

Département : Corrèze

Début : samedi 17 octobre 2026

Fin : samedi 17 octobre 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Saint-Ybard

Loto à Saint Pardoux-Corbier

Salle polyvalente Allée du lac Saint-Ybard Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 18:30:00
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-10-17

Loto organisé par le comité des fêtes de Saint-Martin-Sepert
Buvette et petite restauration sur place.
Réservations possibles   .

Salle polyvalente Allée du lac Saint-Ybard 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 88 38 11 

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English : Loto à Saint Pardoux-Corbier

L’événement Loto à Saint Pardoux-Corbier Saint-Ybard a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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