Loto à Saint Pardoux-Corbier Salle polyvalente Saint-Ybard

Saint-Ybard

Loto à Saint Pardoux-Corbier

Salle polyvalente Allée du lac Saint-Ybard Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 18:30:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Loto organisé par le comité des fêtes de Saint-Martin-Sepert

Buvette et petite restauration sur place.

Réservations possibles .

Salle polyvalente Allée du lac Saint-Ybard 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 88 38 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto à Saint Pardoux-Corbier

L’événement Loto à Saint Pardoux-Corbier Saint-Ybard a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Terres de Corrèze