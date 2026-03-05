Rendez-vous aux jardins au parc de Meyrignac Saint-Ybard

Rendez-vous aux jardins au parc de Meyrignac

Meyrignac Saint-Ybard Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Le jardin de Meyrignac a été créé vers 1880 par Ernest de Beauvoir. Ce parc paysager est présent dans l’œuvre de sa petite fille, Simone de Beauvoir Mémoires d’une jeune fille rangée (1958) Nous passions l’été en Limousin dans la famille de papa… Dans la volière j’admirais les cardinaux à la tête rouge et le faisan doré. Barrée de cascades artificielles, fleurie de nénuphars, la rivière anglaise où nageaient des poissons rouges enserrait dans ses eaux, une île minuscule que deux ponts en rondins relaient à la terre. Cèdres ou wellingtonias, hêtres pourpres, arbres nains du Japon, saules pleureurs, magnolias et araucarias, feuilles persistantes et feuilles caduques, massifs, buissons, fourrés le parc entouré de barrières blanches n’était pas grand mais si divers que je n’avais jamais fini de l’explorer… . .

Meyrignac Saint-Ybard 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 15 71

