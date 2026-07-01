Feu d’artifice à Saint-Pardoux-Corbier Plan d’Eau de Saint-Pardoux Les Trois-Saints
jeudi 23 juillet 2026 · Plan d'Eau de Saint-Pardoux · Saint-Ybard
Informations pratiques
Les Trois-Saints
Feu d’artifice à Saint-Pardoux-Corbier
Plan d’Eau de Saint-Pardoux Les Quatre Routes Saint-Ybard Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 22:00:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Feu d’artifice organisé par Les Pardusiens en Fête et offert par la municipalité.
Marché de Producteurs de Pays à 17h et soirée animée par le groupe Fiesta 80.
Le feu sera tiré à 22h30 depuis le site du plan d’eau. .
Plan d’Eau de Saint-Pardoux Les Quatre Routes Les Trois-Saints 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 59 03
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English : Feu d’artifice à Saint-Pardoux-Corbier
L’événement Feu d’artifice à Saint-Pardoux-Corbier Les Trois-Saints a été mis à jour le 2026-05-27 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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