Feu d’artifice à Saint-Pardoux-Corbier Plan d’Eau de Saint-Pardoux Les Trois-Saints

Informations pratiques

Les Trois-Saints

Feu d’artifice à Saint-Pardoux-Corbier

Plan d’Eau de Saint-Pardoux Les Quatre Routes Saint-Ybard Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 22:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Feu d’artifice organisé par Les Pardusiens en Fête et offert par la municipalité.

Marché de Producteurs de Pays à 17h et soirée animée par le groupe Fiesta 80.

Le feu sera tiré à 22h30 depuis le site du plan d’eau. .

Plan d’Eau de Saint-Pardoux Les Quatre Routes Les Trois-Saints 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 59 03

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English : Feu d’artifice à Saint-Pardoux-Corbier

L’événement Feu d’artifice à Saint-Pardoux-Corbier Les Trois-Saints a été mis à jour le 2026-05-27 par Office de Tourisme Terres de Corrèze