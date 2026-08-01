Fête de la Saint Symphorien Eyragues

Informations pratiques

Eyragues

Fête de la Saint Symphorien

Du 21/08 au 27/08/2026 tous les jours à partir de 19h. Place de la Libération Eyragues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 19:00:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-21

Fête de la Saint Symphorien.

Fête de la Saint Symphorien.



Programme en cours.



Vendredi 21 Août

19h Intervillage aux arènes (FPEM).

20h30 Remis des clés du village (place de la Libération)

21h Grande soirée des Barjots sur la Place de la Libération.



Samedi 22 Août Journée des Péquélets

8h 30 Pêche à la truite (chemin des Issanes).

11h 30 Abrivado de poneys avec le Mas de Laudun (avenue du Général De Gaulle).

12 h Bar le Toril DJ Molls.

12h 30 Repas des Péquélets sur la Place de la Libération.

14h Concours de pétanque des Péquélets au Boulodrome.

14h Initiation au Tir à l’arc au Parc des Poètes archets de Chateaurenard.

17h Course camarguaise avec l’école taurine aux Arènes.

19h Bandido manade Martel (Centre-ville).

21h30 Bal avec l’orchestre Jean Ribul sur la Place de la Libération, brasserie l’Abrivado DJ Antho Spg, Spick Jr, La Luz.



Dimanche 23 Août

8h Déjeuner du rugby club Noves/Eyragues (Ilot Grimaldier).

9 h Concours tête à tête (boulodrome amicale eyraguaise)

11h30 Festival d’Abrivado manade Lou Simbeu,Les Apilles et La Comtesse (Centre-ville) , brasserie l’Abrivado DJ Capi et Greg Herma , Café du Commerce DJ Dlafueg, Bar le Toril JD Molls.

15 h Concours triplette choisie (boulodrome amicale eyraguaise)

17h 1ère journée de la Corne d’Or aux arènes.(CT La Bourgine)

19h Bandido, Manade La Comtesse (COF) (Centre-ville).

21h30 Encierro nocturne, manade Les Alpilles, sur le Place Jean Jaurès.

21h30 Bal musette avec l’orchestres Rétro Folie’s sur la Place de la Libération, brasserie l’Abrivado DJ Beneto Farina.



Lundi 24 Août Journée à l’ancienne (COF) en tenur rétro animée parla Pena Camargua.

8h30 Déjeuner des Chasseurs Eyraguais (Mas Lescot, La Malgue).

11h30 Abrivado longue vers le village sur le Place Jean Jaurès, brasserie l’Abrivado DJ Lucas Mencci, Alex Andro, bar Le Toril DJ Molls.

15h Concours triplette mixte (boulodrome amicale eyraguaise).

17h Finale de la Corne d’Or aux arènes. (CT La Bourgine)

19h30 Bandido manade Lescot (Centre-ville). brasserie l’Abrivado DJ Laurent G , Jason.

21h30 Loto en plein air du COF (place de la Libération)



Mardi 25 Août

8h30 Déjeuner du comité des fêtes (Aux Arènes).

10h 30 Vachettes piscine aux Arènes, manade Gillet (COF).

11h30 Abrivado (Centre-ville).

12h Aioli au café du Commerce, DJ Dlafueg et Jean Aragon, bar LE Toril Pena Del Fuego, Brasserie l’Abrivado DJ Totoff.

15h Concours Doublette choisie.

19h Bandido, manade Gillet (COF) (Centre-ville), brasserie l’Abrivado DJ Max Jausselme.

21h30 Soirée spectacle Rallumer le feu Tribute Johnny Halliday (Place de la Libération).



Mercredi 26 Août Journée de l’attelage Eyraguais

8h Déjeuner au prés chez Alain Brun chemin de Mollégès.

11h30 Abrivado longue vers le village, manade Conti (Départ des écuries Alain Brun).

12h Appéritif concert groupe Harvest bar Le Toril, brasserie l’Abrivado DJ Jeanot b2b, Flo Gaillardet.

15 h Concours Triplette Mélée (boulodrome amicale eyraguais).

19h Bandido, manade Conti (Centre-ville).

21h Repas soupe au pistou (Place de la Libération).

21h30 Bal avec l’orchestre Almeras (Place de la Libération).



Jeudi 27 Août

15h Concours de pétanque (boulodrome amicale eyraguaise), souvenir Grimaldier (licence obligatoire). .

Place de la Libération Eyragues 13630 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 24 99 14

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English :

Feast of Saint Symphorien.

L’événement Fête de la Saint Symphorien Eyragues a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence