Informations pratiques

Ligny-le-Ribault

Fête de la Sainte Anne

Ligny-le-Ribault Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-18

Fête de la Sainte-Anne à Ligny-le-Ribault

Les 18 et 19 juillet 2026, Ligny-le-Ribault vous donne rendez-vous pour la traditionnelle Fête de la Sainte-Anne, un week-end festif placé sous le signe de la convivialité !

Fête de la Sainte-Anne à Ligny-le-Ribault

Les 18 et 19 juillet 2026, Ligny-le-Ribault vous donne rendez-vous pour la traditionnelle Fête de la Sainte-Anne, un week-end festif placé sous le signe de la convivialité !

️ Samedi 18 juillet, partagez un délicieux repas paëlla sur réservation avant de prolonger la soirée sur la piste du Bal des pompiers, gratuit et ouvert à tous.

Dimanche 19 juillet, profitez d’une journée riche en animations avec un vide-greniers, un marché de producteurs, un concours de pétanque, des structures gonflables, des initiations aux danses folk, des ateliers et stands associatifs, la visite de l’écomusée, la présence de commerçants et artisans, des passionnés de Solex et des animations musicales tout au long de la journée. .

Ligny-le-Ribault 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 37 53 22 94

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English :

St. Anne’s Festival in Ligny-le-Ribault

On July 18 and 19, 2026, Ligny-le-Ribault invites you to the traditional F%EAte de la Sainte-Anne, a festive weekend filled with fun and camaraderie!

L’événement Fête de la Sainte Anne Ligny-le-Ribault a été mis à jour le 2026-07-04 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN