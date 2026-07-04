Informations pratiques

Ligny-le-Ribault

Sorti vélo en Nocturne

80 Rue du Prêche Ligny-le-Ribault Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 19:30:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Sortie Vélo Nocturne en Sologne !

Envie de vivre une expérience originale à vélo ? Rejoignez La Roue Libre pour une balade nocturne d’environ 30 km, à la découverte des paysages de Sologne sous les étoiles.

Sortie Vélo Nocturne en Sologne !

Envie de vivre une expérience originale à vélo ? Rejoignez La Roue Libre pour une balade nocturne d’environ 30 km, à la découverte des paysages de Sologne sous les étoiles.

Dimanche 2 août 2026

Rendez-vous à 19h30 à l’atelier La Roue Libre

Départ à 20h00

✨ Au programme

Parcours d’environ 30 km

Collation apéritive offerte (avec ou sans alcool)

Ravitaillement assuré tout au long du parcours

Participation gratuite sur réservation

⚠️ Casque et éclairage obligatoires pour tous les participants.

Besoin d’un vélo ? Des VTT, VTC et VAE sont disponibles à la location (sur réservation), avec prêt de casque.

Réservations

06 87 65 68 94 ou 06 85 57 20 28 .

80 Rue du Prêche Ligny-le-Ribault 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 87 65 68 94

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

?? Nighttime Bike Ride in Sologne! ??

Want to enjoy a unique cycling experience? Join La Roue Libre for a night ride of about 30 km to explore the landscapes of Sologne under the stars.

L’événement Sorti vélo en Nocturne Ligny-le-Ribault a été mis à jour le 2026-07-04 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN