Sorti vélo en Nocturne Ligny-le-Ribault
dimanche 2 août 2026 · Ligny-le-Ribault
Informations pratiques
Ligny-le-Ribault
Sorti vélo en Nocturne
80 Rue du Prêche Ligny-le-Ribault Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 19:30:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Sortie Vélo Nocturne en Sologne !
Envie de vivre une expérience originale à vélo ? Rejoignez La Roue Libre pour une balade nocturne d’environ 30 km, à la découverte des paysages de Sologne sous les étoiles.
Sortie Vélo Nocturne en Sologne !
Envie de vivre une expérience originale à vélo ? Rejoignez La Roue Libre pour une balade nocturne d’environ 30 km, à la découverte des paysages de Sologne sous les étoiles.
Dimanche 2 août 2026
Rendez-vous à 19h30 à l’atelier La Roue Libre
Départ à 20h00
✨ Au programme
Parcours d’environ 30 km
Collation apéritive offerte (avec ou sans alcool)
Ravitaillement assuré tout au long du parcours
Participation gratuite sur réservation
⚠️ Casque et éclairage obligatoires pour tous les participants.
Besoin d’un vélo ? Des VTT, VTC et VAE sont disponibles à la location (sur réservation), avec prêt de casque.
Réservations
06 87 65 68 94 ou 06 85 57 20 28 .
80 Rue du Prêche Ligny-le-Ribault 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 87 65 68 94
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
?? Nighttime Bike Ride in Sologne! ??
Want to enjoy a unique cycling experience? Join La Roue Libre for a night ride of about 30 km to explore the landscapes of Sologne under the stars.
L’événement Sorti vélo en Nocturne Ligny-le-Ribault a été mis à jour le 2026-07-04 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN
À voir aussi à Ligny-le-Ribault (Loiret)
- Rallye Mixte Belle&Rebelle Ligny-le-Ribault 18 juillet 2026