Informations pratiques

Ligny-le-Ribault

Journées portes ouvertes

Ligny-le-Ribault Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

La Tuilerie de la Bretèche vous ouvres ces portes pour les journées du patrimoine 2026 !!!

Les portes ouvertes se passeront le week-end du 19 et 20 Septembre 2026 entre 9h et 18h.

La Tuilerie de la Bretèche vous ouvres ces portes pour les journées du patrimoine 2026 !!!

Les portes ouvertes se passeront le week-end du 19 et 20 Septembre 2026 entre 9h et 18h.

De prévu

* Des visites guidées dans nos locaux et de notre carrière

* Un atelier enfant

* Présence d’artisans locaux

* Restauration sur place

* Parking / parking PMR / parking bus

L’équipe de la Tuilerie ainsi que ces bénévoles ont hâte de vous retrouver et partager leur savoir-faire dans une ambiance conviviale et chaleureuse ! .

Ligny-le-Ribault 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 45 43 88 info@tuilerie-de-la-breteche.fr

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English :

La Tuilerie de la Bretèche is opening its doors for Heritage Days 2026!!!

The open house will take place on the weekend of September 19 and 20, 2026, from 9 a.m. to 6 p.m.

L’événement Journées portes ouvertes Ligny-le-Ribault a été mis à jour le 2026-07-12 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN