Sortie vélo • Spéciale famille Ligny-le-Ribault
dimanche 13 septembre 2026 · Ligny-le-Ribault
Informations pratiques
Ligny-le-Ribault
Sortie vélo • Spéciale famille
Ligny-le-Ribault Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 10:45:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
♀️ Une sortie vélo pour toute la famille ! ☀️
Envie de partager un moment convivial pour bien démarrer la rentrée ? La Roue Libre vous donne rendez-vous pour une balade accessible à tous !
♀️ Une sortie vélo pour toute la famille ! ☀️
Envie de partager un moment convivial pour bien démarrer la rentrée ? La Roue Libre vous donne rendez-vous pour une balade accessible à tous !
Dimanche 13 septembre 2026
Départ de l’atelier La Roue Libre à Ligny-le-Ribault
⏰ Rendez-vous à 10h45 Départ à 11h00
Au programme
Un parcours d’environ 15 km, accessible aux petits comme aux grands.
Un pique-nique convivial à l’arrivée à l’étang chacun apporte son repas et sa boisson, le dessert est offert par La Roue Libre !
Un petit cadeau sera remis à chaque enfant de moins de 16 ans pour le féliciter de sa participation.
Participation gratuite
⚠️ Inscription obligatoire (places limitées)
⛑️ Casque obligatoire pour tous les participants. .
Ligny-le-Ribault 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 87 65 68 94 larouelibre45@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
???? A bike ride for the whole family! ???
Want to share a fun time to kick off the new school year? La Roue Libre invites you to join us for a ride that’s accessible to everyone!
L’événement Sortie vélo • Spéciale famille Ligny-le-Ribault a été mis à jour le 2026-07-30 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN
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