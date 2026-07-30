Informations pratiques

Ligny-le-Ribault

Sortie vélo • Spéciale famille

Ligny-le-Ribault Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 10:45:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

‍♀️ Une sortie vélo pour toute la famille ! ☀️

Envie de partager un moment convivial pour bien démarrer la rentrée ? La Roue Libre vous donne rendez-vous pour une balade accessible à tous !

‍♀️ Une sortie vélo pour toute la famille ! ☀️

Envie de partager un moment convivial pour bien démarrer la rentrée ? La Roue Libre vous donne rendez-vous pour une balade accessible à tous !

Dimanche 13 septembre 2026

Départ de l’atelier La Roue Libre à Ligny-le-Ribault

⏰ Rendez-vous à 10h45 Départ à 11h00

Au programme

Un parcours d’environ 15 km, accessible aux petits comme aux grands.

Un pique-nique convivial à l’arrivée à l’étang chacun apporte son repas et sa boisson, le dessert est offert par La Roue Libre !

Un petit cadeau sera remis à chaque enfant de moins de 16 ans pour le féliciter de sa participation.

Participation gratuite

⚠️ Inscription obligatoire (places limitées)

⛑️ Casque obligatoire pour tous les participants. .

Ligny-le-Ribault 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 87 65 68 94 larouelibre45@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

???? A bike ride for the whole family! ???

Want to share a fun time to kick off the new school year? La Roue Libre invites you to join us for a ride that’s accessible to everyone!

L’événement Sortie vélo • Spéciale famille Ligny-le-Ribault a été mis à jour le 2026-07-30 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN